LE CIFRE

SAN DONÀ DI PIAVE Un centinaio di contagi in meno rispetto alla scorsa settimana. Curva in discesa, dunque, nel territorio del Veneto Orientale, dove a ieri si contavano 1064 contagiati, contro i 1164 di qualche giorno fa. La percentuale non varia di molto, sempre dello 0,5% circa sul totale della popolazione e di circa il 10% rispetto alle persone sottoposte a tampone.

Nel confronto tra Comuni, in ascesa Jesolo, che passa da 107 a 129 contagiati, Portogruaro da 99 a 115, San Donà di Piave da 166 a 175, ma anche San Stino di Livenza da 63 a 94, Meolo da 18 a 32, San Michele al Tagliamento da 39 a 63 e Caorle da 66 a 81 e Cavallino-Treporti da 68 a 76. Gli altri Comuni: Annone Veneto 32, Ceggia 33, Cinto Caomaggiore 21, Concordia Sagittaria 36, Eraclea 78, Fossalta di Piave 14, Fossalta di Portogruaro 24, Gruaro 10, Musile di Piave 45, Noventa di Piave 46, Pramaggiore 22, Teglio Veneto 8 e Torre di Mosto 22. Sul fronte ricoveri, al Covid-Hospital di Jesolo sono complessivamente 36 i degenti attuali, dei quali 11 in terapia intensiva, 4 in terapia semi-intensiva e 48 nell'unità malattie infettive. Oltre a questi vi sono 37 persone ricoverate in strutture private con degenze appositamente allestite, ossia 24 alla casa di cura Rizzola di San Donà di Piave e 13 nella casa di riposo Stella Marina a Jesolo.

Per quanto riguarda le Rsa, sono complessivamente una quarantina i contagiati tra ospiti e personale, su una popolazione di 1200 anziani distribuiti nelle 12 strutture. La situazione più difficile rimane quella della casa di riposo di Caorle, la Don Moschetta, dove sono 33 gli ospiti contagiati. «Si tratta di una struttura piccola e che non permette grandi manovre», aveva già avuto modo di dire il direttore dei servizi sociali dell'Ulss4, Mauro Filippi. La struttura è seguita quotidianamente dal team Covid-19 disposto dall'Azienda sanitaria.

LE SCUOLE

Nell'insieme, quella delle Rsa del Veneto Orientale rimane la migliore rispetto a quanto accade nel Veneto. Per quanto riguarda i casi nel territorio, si segnala quanto accaduto a Ceggia, alla scuola Collodi. A seguito della positività riscontrata in una insegnante, tutti gli alunni della sua classe sono stati sottoposti ad indagine immuno cromatografica Covid-19. Il sindaco Mirko Marin, la dirigente scolastica Laura Zadro e il direttore del servizio di igiene e sanità pubblica dell'Ulss4 Lorenzo Bulegato, coadiuvato dal dottor Luigi Nicolardi hanno deciso, per precauzione, di far eseguire il tampone anche a tutto il personale nonché agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, un centinaio di test. «I risultati hanno dato esito negativo per tutti gli alunni della classe inizialmente interessata ha spiegato il sindaco e per tutti gli alunni del trasporto scolastico. È, invece, risultata positiva, in attesa di conferma, una insegnante delle classi quinte, motivo per cui, domani mattina (oggi per chi legge, ndr), verrà eseguito il tampone rapido a tutti gli alunni delle due classi.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA