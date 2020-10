VENETO ORIENTALE

SAN DONA'/JESOLO Istituto Scarpa, aumentano i contagi. E' stata la stessa Ulss 4 a segnalare che, dopo i primi accertamenti, altri tre studenti e un insegnante dell'istituto superiore sandonatese sono risultati positivi al tampone rapido. Mentre il direttore generale, Carlo Bramezza, ha evidenziato che la situazione sarà completamente monitorata (come da protocollo) e sarà eventualmente valutata la necessità di sottoporre a uno screening tutti gli studenti della scuola superiore.

I PRIMI CASI

Il problema si era proposto quando due studenti di una quinta classe avevano manifestato sintomi riconducibili al virus. «Non appena accertata la loro positività cita una nota dell'Azienda sanitaria i compagni di classe sono stati sottoposti a tampone e in questa fase sono emersi contagi di altri tre studenti e di un insegnante». Positività evidenziata dal tampone rapido, per cui ora sono in attesa della conferma definitiva che giungerà con l'esito del tampone molecolare, come da protocollo.

Tutte queste persone frequentano la stessa classe, posta in quarantena. «In accordo con la direzione dell'istituto, il personale del dipartimento di prevenzione ha effettuato ieri il tampone rapido in altre tre classi dello Scarpa-Mattei; parallelamente è stata avviata l'indagine per risalire ai contatti stretti di studenti e insegnante contagiati».

Tutto lo staff del dipartimento di prevenzione dell'Ulss4 sta lavorando alla situazione dell'istituto superiore di San Donà di Piave, che sta comunque continuando con le normali attività didattiche nelle classi non coinvolte.

REPARTO COVID

Intanto a Jesolo, dopo la decisione di riaprire uno dei due reparti di malattie infettive (il reparto di terapia intensiva continua, invece, a rimanere chiuso), ieri il direttore generale Carlo Bramezza, che ha confermato la positività per una decina di persone, ha detto che alcuni tra questi positivi erano già ricoverati nel nosocomio della cittadina balneare. «Stiamo facendo tutte le indagini del caso ha spiegato per capire come possano essere stati contagiati questi pazienti. Essendoci, tra questi ultimi, anche due operatori sanitari Oss, stiamo cercando di capire se il contagio possa essere partito da qui o da uno dei familiari dei pazienti. Come detto si stanno facendo tutte le indagini. In generale la situazione è, comunque, tranquilla e tenuta sotto controllo». Bramezza ha, quindi, spiegato il livello di gravità del virus e, di conseguenza, come viene trattato: «Ci sono tre codici: quello verde per le situazioni non gravi, sono generalmente anziani che è corretto stiano in un ambiente protetto; per questo è stato riaperto il reparto di malattie infettive. Poi il codice giallo, con il reparto di terapia semi intensiva, che sarà riaperto se le cose dovessero peggiorare. Infine il codice rosso, con la terapia intensiva che ci auguriamo di non dovere più riaprire. Ne approfitto per dire che la situazione è tranquilla sia nelle case di riposo che nei centri per persone con disabilità; e, per quanto riguarda la scuola, a parte i casi nell'istituto di San Donà, non ci sono altri problemi».

A proposito dell'ospedale, Bramezza chiude con un appello: «Mi rivolgo all'utenza che entra in ospedale: rispettate le regole per l'ingresso così come rispettate il personale incaricato di effettuare lo screening di base. Nei giorni scorsi qualcuno ha tentato di evitare la misurazione della febbre, aggredendo un operatore della sicurezza: tali atteggiamenti non verranno in alcun modo tollerati».

Fabrizio Cibin

