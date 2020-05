VENETO ORIENTALE

SAN DONÀ Il tintinnio delle chiavi dei negozi si è sovrapposto per qualche minuto al suono delle campane del duomo. Un tintinnio assordante, quello di ieri a mezzogiorno, per la nuova manifestazione delle partite Iva che vogliono riprendere a lavorare. Dopo l'evento di martedì scorso, sono tornati in piazza Indipendenza a San Donà oltre un centinaio di titolari di attività: parrucchieri, estetisti, baristi e ristoratori, fotografi, gestori di negozi di abbigliamento, autoscuole e centri per bambini, ma anche colleghi del settore edilizio, dell'arredamento, del commercio di lampadari, che sono scesi in piazza al loro fianco «perché hanno commentato - si tratta di una situazione improponibile».

Vicino ai manifestanti in cerchio, si è formato un capannello di cittadini che, pur mantenendo le distanze, applaudivano. La manifestazione è durata circa 45 minuti, senza incidenti. Tutti a gran voce hanno scandito in modo ricorrente le parole dignità e libertà, intonando anche le prime strofe dell'inno di Mameli, o battendo a ritmo mani e piedi. Insomma una protesta civile ma decisa. A guidare il corteo improvvisato lo striscione Libera-azione del pittore sandonatese Denis Gattel, che spiega di averlo realizzato «perché stiamo vivendo in un periodo di repressione».

I CARTELLI

La rappresentanza più numerosa e attiva era quella degli acconciatori con i cartelli Regole certe, Lavoro in sicurezza, Riapriamo subito alla bellezza, ma anche Ci fate riaprire pieni di debiti, sospensione delle tasse. Ci sono anche altre categorie. Babysitter abusive e baby-parking tenuti chiusi, w l'Italia è il cartello con cui sfila Moira Tonetto, che da 14 anni gestisce un centro che si prende cura dei bambini mentre i genitori lavorano. Tonetto spiega «che il mancato guadagno è di circa 6mila euro al mese. Avevo in media una ventina di iscritti, facevamo tre feste al giorno, e d'estate il centro estivo era frequentato da una cinquantina di bambini. Ora si parla solo di riaprire i parchi pubblici. Per il mio servizio i genitori possono chiedere un bonus e potrei persino riassumere due persone a chiamata ma non c'è una data certa per riaprire. Vengo equiparata ad una scuola, mentre sono una commerciante con tutto il regime fiscale relativo, altro controsenso: sembra che il baby-sitting farà capo alle scuole».

COMMERCIANTI SOLIDALI

Altri manifestanti sono in piazza per solidarietà nei confronti «di amici che devono ancora ricevere la cassintegrazione, e preoccupa anche la perdita di lavoro nei prossimi mesi». «Non c'è ancora una data certa per riaprire lamenta Massimiliano Sepa, titolare di tre centri di estetica a San Donà, Portogruaro e Caorle - dopo che le date sono state posticipate più volte». La moglie di Sepa, Mariana Calcatinge, titolare di un'attività di cosmesi, sottolinea «lo stress psicologico di questo periodo: a nessuna delle otto dipendenti è arrivato nulla». Tra i rappresentanti delle associazioni di categoria è presente solo Salvatore Bonato, vicepresidente di Confartigianato, che evidenzia come «tutto serve per sensibilizzare. E per tutte le attività artigiane serve una data certa per riaprire e disposizioni sulle misure da adottare per la sicurezza». Il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin è un po' defilato, «per non strumentalizzare la manifestazione dal punto di vista politico spiega il vice di Zaia - Alle partite Iva bistrattate esprimo massima solidarietà sia come tributarista sia come rappresentante della Regione. Questa è una manifestazione pacifica, democratica, siamo vicini alle loro richieste legittime. Nessuno oggi ha avuto i 25mila euro promessi dal Governo con il decreto-liquidità e un mese di ritardo per le imprese può essere fatale».

Davide De Bortoli

