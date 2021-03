VENETO ORIENTALE

SAN DONÀ DI PIAVE «Pronto a vaccinare anch'io. Importante è che arrivino i vaccini. Si presenta così, il nuovo direttore generale dell'Ulss4, Mauro Filippi. Operativo e idee chiare, al punto da dirsi pronto a indossare nuovamente il camice per mettersi al servizio della collettività per eseguire lui stesso i vaccini. Atteggiamento pratico che non tradisce il suo essere stakanovista e i suoi trascorsi da infermiere: 57 anni, di San Donà di Piave, sposato, padre di tre figli, ha una laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche; successivamente ha conseguito la laurea in Scienze dell'educazione e, con lode, il titolo di dirigente dell'assistenza infermieristica. Cosa che non gli crea imbarazzo nei rapporti con i medici.

SUPERATE LE PERPLESSITÀ

«In questi cinque anni come direttore sociale, con i medici ho lavorato bene, in maniera leale. Chiaro che inizialmente, qualche anno fa, qualche titubanza poteva anche esserci, ma direi che si è dissolta. Quando c'è la stima reciproca e ci si misura sui fatti, conta poco essere stato medico o infermiere. Credo che il mondo sia maturo per accettare un infermiere in direzione generale. Non lo vedo come un limite: se qualcuno lo vede, è un problema suo, non mio».

Altra curiosità: era da 30 anni che un sandonatese non si trovava alla guida della sanità del Veneto Orientale; l'ultimo fu il senatore Luciano Falcier, di Fossalta di Piave. Il dottor Filippi ha iniziato ufficialmente lunedì, con il primo lavoro come da protocollo: giro dei direttori, quindi ora farà la stessa cosa negli ospedali, nelle sedi territoriali e tra le istituzioni.

I NUOVI COLLABORATORI

Sarà comunicata fra circa un mese la nomina della sua squadra. «Voglio che la direzione tutta e i miei collaboratori abbiano un riferimento, che è la persona, come cittadino che si rivolge ai nostri servizi. Collaboratori che sappiano fare crescere le proprie squadre; chiederò di essere di supporto e di aiuto, di stimolarli, di farli affezionare a questo territorio».

NON SOLO NOSOCOMI

«Saranno cinque anni impegnativi, con tanti progetti da portare avanti, anche con cose nuove che vorrei che il territorio sperimentasse. Gli ospedali sottolinea Filippi per funzionare bene devono essere liberati da tutte quelle attività che possono essere gestite fuori».

E questo sarà uno dei suoi punti saldi del programma: riorganizzazione, con operatività esterne ai nosocomi. «Bisogna essere in grado di farsi carico dei bisogni nel territorio, senza ricorrere nell'ospedale. Dovremo, quindi, continuare a crescere con gli ospedali di comunità; siamo già in fase avanzata da questo punto di vista, avendo inoltrato già alla Regione richieste di esercizio e di accreditamento, a cominciare dalla Stella Marina di Jesolo, che oggi sta funzionando da reparto Covid-19. Poi l'infermiere di comunità, pensata dalla Regione, come assistenza intermedia, a supporto dei medici di famiglia. Importante perché la carenza di queste figure va gestita non solo rincorrendo i medici che vanno in pensione ma anche cambiando il modello organizzativo. Poi: integrazione tra ospedale e territorio, anche con utilizzo della tecnologia (telemedicina). Già provato l'esperienza della medicina a distanza; piccoli esperimenti che hanno funzionato e che ci hanno fatto capire che è una delle strade da perseguire».

E a proposito di servizi nel territorio, in ambito sociale, Filippi ha anticipato che sta lavorando a un progetto innovativo, da sviluppare in collaborazione con le realtà, anche istituzionali, teso ad anticipare le situazioni di emergenza e fragilità, a cominciare dai giovani.

L'EMERGENZA IN CORSO

Sul fronte Covid-19, il neo direttore generale ha confermato quanto anticipato da Il Gazzettino sulla chiusura di medicina e la possibile riapertura a breve di un altro reparto di malattie infettive al Covid-Hospital di Jesolo. «È una possibilità, anche per quanto riguarda terapia intensiva: speriamo non ce ne sia bisogno. Importante è che arrivino i vaccini; e, se dovesse servire, mi metto anch'io a vaccinare».

Fabrizio Cibin

