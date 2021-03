Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENETO ORIENTALEPORTOGRUARO La Residenza per anziani Francescon, in questo anno di pandemia, è stata la struttura più colpita di tutto il territorio dell'Ulss 4. Nella prima fase dell'emergenza sanitaria, infatti, dei 46 decessi avvenuti nelle Rsa, ben 15 sono stati registrati alla casa di riposo portogruarese. Una situazione che adesso sembra lontana: la Rsa portogruarese, oggi, ha visto un crollo vertiginoso dei casi, visto che in questo...