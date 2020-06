VENETO ORIENTALE

JESOLO Vacanze in salute, una organizzazione da 5 milioni di euro. Tanto investe l'Ulss 4 per tutto quello che viene predisposto, tra strutture e personale, per affrontare i 5 mesi di stagione estiva, andando da Bibione a Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino-Treporti, con un bacino di oltre 22 milioni di presenze, di cui storicamente il 71% è composto da stranieri. Anche per questo tra le prime iniziative che vengono attivate c'è l'assunzione di interpreti-amministrativi: 18 persone che sanno parlare tedesco ed inglese, ma che hanno anche le professionalità per svolgere le pratiche.

Per quanto riguarda l'aspetto puramente sanitario, dal 30 maggio è stato aperto il Punto di primo intervento di Bibione, potenziato quello di Jesolo, avviato quello di Caorle e, taglio del nastro proprio pochi giorni fa, anche quello di Cavallino. Oltre a questo, dall'8 giugno è stato aperto il reparto dialisi a Bibione con sei postazioni: caso unico in Italia, perché non ci sono altre località dove viene aperta una zona dialisi per i soli 5 mesi della stagione estiva. A proposito di dialisi da ricordare che a Jesolo c'è il reparto annuale che viene incrementato con altri 5 posti allestiti appositamente per i turisti.

A inizio luglio partirà poi tutta una serie di ambulatori e di assistenza primaria di medicina generale per turisti. In pratica si tratta di un servizio che funziona come un ambulatorio del medico di famiglia, aperto però solo d'estate e per gli ospiti, alleviando il carico di lavoro del Pronto soccorso per i piccoli interventi. Questo servizio viene gestito da Ulss 4 e medici di medicina generale, e lo scorso anno questi ambulatori per turisti hanno erogato 13.246 prestazioni, la maggior parte a Bibione e a Jesolo.

Per quanto riguarda le misure anti Covid-19, all'ingresso di ogni struttura vengono attuate le misure previste da protocollo (misurazione della temperatura, gel per le mani); nel caso dovessero esserci dei nuovi casi, si attiva il dipartimento di prevenzione, con il paziente poi dirottato nelle strutture ospedaliere del Veneto. «Un'organizzazione enorme e ben rodata - spiega il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza e che, per questa estate, rivestirà un ruolo estremamente importante nell'offerta delle località turistiche. Su questo fronte la collaborazione tra operatori turistici e Azienda sanitaria è costante, perché solo in questo modo i nostri tecnici e medici possono intervenire, gestire e risolvere efficacemente eventuali casi di contagio».

Fabrizio Cibin

