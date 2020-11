LA SVOLTA

SAN DONÁ Inizia a diminuire, seppure moderatamente, il trend dei contagi da Covid-19 nel territorio del Veneto Orientale, con il rapporto tra tamponi e positivi che continua a rimanere probabilmente il più basso della Regione. Ad oggi, infatti, si registra una media che oscilla tra il 5 ed il 6%, in pratica la metà della media riscontrata altrove.

Come ha spiegato ieri il direttore del Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss 4, Lorenzo Bulegato, nelle ultime due settimane il numero dei nuovi contagiati è passato da 899 a 791 casi; negli ultimi tre giorni i nuovi positivi registrati nel Veneto orientale sono stati: 130 mercoledì, 70 giovedì e 70 venerdì. Complessivamente, i casi positivi nell'Ulss 4 sono attualmente 1050. Si presume che il picco possa essere toccato nella settimana di metà novembre. Rispetto ai ricoveri, sono complessivamente 114 i pazienti negli ospedali, di cui 63 al Covid-hospital di Jesolo e 51 nelle strutture private Rizzola di San Donà di Piave e Stella Marina di Jesolo.

«All'ospedale di Jesolo c'è, all'occorrenza, un'altra trentina di posti letto disponibili» ha ricordato il direttore generale, Carlo Bramezza. «Le persone ricoverate hanno un'età decisamente più bassa rispetto alla prima ondata di ricoveri, questo perché gli anziani sono ora molto più attenti e scrupolosi nel proteggersi dal virus», ha spiegato il direttore della terapia intensiva del Covid-hospital, Fabio Toffoletto. «È una situazione gestibile e migliore rispetto ad altri territori veneti - riprende Bramezza perché è stato fatto un buon lavoro sul territorio, sia da parte dei medici di famiglia che da parte dei 31 medici ed infermieri delle unità speciali, che si recano a casa dei contagiati contribuendo a ridurre il numero dei ricoveri e il carico di lavoro nei Pronto soccorso».

A proposito di personale, il direttore generale dell'Ulss 4 lancia un appello. «Con la diminuzione delle attività programmate negli ospedali di Portogruaro e San Donà, è stato possibile inviare personale medico e infermieristico al Covid-hospital di Jesolo dove, però, vi è la necessità di reclutare altro personale da integrare alle recenti 148 assunzioni - spiega Bramezza -. Mi rivolgo a medici e infermieri già in pensione: se volete fare ancora qualcosa per la sanità, siete bene accetti e il nostro ufficio personale è pronto a farvi subito un contratto». Per quanto riguarda il territorio, Maura Chinellato, direttore del distretto socio-sanitario, ha tracciato la situazione complessiva: «Tra i 1200 ospiti delle case di riposo sono attualmente 42 i positivi di cui 34 nella struttura di Caorle. Oltre a questi ci sono 14 operatori positivi, sempre nella casa di riposo di Caorle. Nelle comunità-alloggio per disabili si riscontrano ad oggi 6 positività».

In caso di bisogno, personale infermieristico dell'Ulss 4 continua ad intervenire nelle case di riposo a supporto degli operatori che verranno sottoposti a tampone ogni 4 giorni (attualmente ogni 7 giorni). Sul fronte screening solo il 40% dei medici di famiglia effettua tamponi, ma il numero è destinato ad aumentare.

