Veneto orientale, addio all'idea dell'Ospedale unico

PORTOGRUAROIl presidente Luca Zaia conferma che è stata definitivamente abbandonata dalla Regione l'idea dellospedale unico del Veneto Orientale. Anche se i numeri del punto nascite di Portogruaro sono molto al di sotto degli standard minimi.DENATALITA'«Quando passo in autostrada per Portogruaro ha detto ieri il presidente Zaia in un ampio passaggio dedicato all'ospedale nel suo discorso durante l'inaugurazione dei sottopassi di via Villastorta - il mio pensiero va all'ospedale, e a quanto abbiamo fatto per potenziarlo. Bisogna però che le...