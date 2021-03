Un nuovo picco di contagi, il più alto negli ultimi dieci giorni:ieri, il bollettino di Azienda zero, ha registrato 323 nuovi casi (e altri quattro decessi). La situazione delle scuole cambia radicalmente da Ulss a Ulss: in Veneto orientale sono stati registrati 112 contagiati tra studenti e insegnanti (42 nell'area sandonatese e 70 nel portogruarese), per un totale di 118 classi coinvolte una situazione che preoccupa le autorità sanitarie. Particolarmente critica la dinamica dei contagi nelle scuole del Portogruarese, dove tuttavia il sindaco del capoluogo, Florio Favero, esclude al momento, la chiusura di plessi. Intanto a Jesolo, dovo la riapertura del reparto Covid nei giorni scorsi, è stata decisa l'apertura del secondo reparto riservati ai pazienti contagiati dal coronavirus.

Diversa al momento la situazione nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima. Qui l'aumento dei contagi non sembra coinvolgere in modo preoccupante le scuole: al momento si registrano solo 47 casi positivi fra gli studenti e 11 fra insegnanti e personale ausiliario. La campagna vaccinazioni del personale scolastico intanto si è chiusa con il 98% di adesioni.

Alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA