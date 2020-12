L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha fatto due scoperte legate al coronavirus: la prima è che la variante inglese è arrivata in regione: due trevigiani e un vicentino, tutti arrivati da Londra, risultano infettati oltre Manica; la seconda è che il virus sta cambiando così velocemente che risultano due versioni mai identificate prima in Italia. «È normale che il virus muti, va solo seguito e conosciuto», dice Antonia Ricci, direttore dello Zooprofilattico. Il particolare è che la nuova mutazione contagia di più: il Veneto ha l'Rt, l'indice di trasmissione più alto d'Italia: 1,11. E i morti aumentano: ieri è stato sfondato il tetto delle seimila vittime. «Le varianti odierne - ha detto la professoressa Ricci - sono molto più contagiose rispetto a quella della prima fase». «Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c'entrava niente con quello della prima ondata e nemmeno con quello che circola adesso - ha aggiunto il governatore Zaia -. Si diceva che le feste e la libertà estiva avevano diffuso il contagio. Il contagio di oggi, dai dati in nostro possesso, non avviene con la mutazione che avevamo questa estate».

