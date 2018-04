«Veneto Banca, ecco perché si rischia la prescrizione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INDAGINIdal nostro inviatoTREVISO Giovedì sarà un giorno decisivo per il futuro dell'inchiesta sul crac di Veneto Banca. Al terzo piano del Tribunale di Treviso è in programma un'udienza cruciale: la materia è civilistica, ma la prospettiva è penalistica, trattandosi della richiesta della Procura di dichiarare lo stato di insolvenza a carico dell'ex Popolare, condizione necessaria all'apertura di un procedimento per bancarotta. «O arriviamo a contestare questa, o rischiamo che la maggior parte degli altri reati si prescriva», afferma...