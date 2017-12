Veneto Banca, c'è ancora speranza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VADEMECUMTREVISO Decine di migliaia di risparmiatori trevigiani (e non solo) di Veneto Banca e Popolare di Vicenza continuano a sperare di poter recuperare almeno una parte del proprio capitale andato in fumo. La strada, tuttavia rimane complessa e incerta. Cerchiamo di chiarire alcuni dubbi con l'aiuto di Erika Cacciatore e Lorenzo Zanella, avvocati trevigiani che si stanno occupando della materia. GLI INTERESSATIPer gli azionisti la possibilità passa attraverso l'insinuazione nel passivo dei due istituti in liquidazione: ovvero essere...