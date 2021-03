La premessa è che devono arrivare i vaccini. Ma se da aprile arriveranno, come dicono, dosi per almeno un milione di inoculazioni, il Veneto non vuole farsi trovare impreparato. Il piano di guerra predisposto dal direttore generale della Sanità del Veneto, Luciano Flor, prevede 50mila vaccinazioni al giorno: si lavorerà sempre, da lunedì a domenica compresa, anche in orario serale. Un piano da un milione e mezzo di iniezioni al mese che consentirebbe, con le doppie dosi, di vaccinare i 4,2 milioni di veneti (perché gli under 16 al momento sono esclusi) al massimo entro settembre. Flor ha ripetuto che dipende tutto dalle forniture. Ma se, come si spera, le dosi arriveranno, «non vogliamo farci trovare impreparati». Per marzo, comunque, gli over 80 dovranno avere tutti ricevuto «almeno la prima dose». Cambieranno le modalità per accedere alle somministrazioni. Dalla lettera personale consegnata per posta - che si è sì rivelata utile, ma ha anche scontato tante inefficienze, a partire dal fatto che spesso è stata consegnata in ritardo - si passerà alla prenotazione. Online o telefonica.

