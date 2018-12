Veneti e friulani nell'occhio del ciclone Quando la guerra ci colpisce da vicino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ALTRI CASIVENEZIA L'apertura al mondo, lo spirito imprenditoriale, il retaggio dell'emigrazione. Sembrano davvero essersi intrecciati tutti i fattori costitutivi del Nordest, nella spirale di terrore in cui negli ultimi tre anni sono rimasti avviluppati anche Veneto, Friuli e Trentino, finendo per pagare un altissimo tributo di sangue alla folle causa dell'integralismo jihadista. Antonio Megalizzi, il giornalista con casa a Trento e studi a Verona che si ritrova ora tra la vita e la morte in un ospedale di Strasburgo, è infatti soltanto...