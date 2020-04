VERSO LA RIPRESA

CEGGIA La Prefettura non ha ancora dato una risposta ufficiale alla richiesta della Veneta Stampi di operare a ranghi ridotti, ma l'azienda è determinata a riprendere almeno parzialmente la produzione in base alla norma del silenzio assenso. A entrare in fabbrica sarebbero sei persone, divise in due turni, su 50 dell'intero organico, a distanza di sicurezza di oltre 30 metri l'una dall'altra, che stando all'accertamento dello Spisal sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza dal rischio di contagio da Covid 19. «Ci dicono ricorda Roberto Furlan, uno dei titolari dell'azienda metalmeccanica - che la Prefettura in questi casi può metterci anche due mesi prima di rispondere. Per questo siamo intenzionati a riprendere la produzione, naturalmente a ranghi ridotti, in base al tacito assenso. Stiamo però verificando con l'avvocato le eventuali implicazioni in considerazione che ci è arrivata notizia di una verifica fatta a un'azienda come la nostra di San Stino dalla Guardia di Finanza».

Determinato a non attendere i templi biblici della burocrazia sembra essere Vittorio Furlan, l'altro titolare della Veneta Stampi: «Abbiamo delle commesse da parte dell'industria tedesca che dobbiamo assolutamente rispettare. Se salta il rapporto con i tedeschi saremmo costretti a chiudere l'azienda. Noi abbiamo scritto al Prefetto perché riteniamo di rientrare nel codice Ateco, ovvero tra le attività svolte ad assicurare la continuità delle filiere produttive industriali e commerciali autorizzate». A questo proposito bisogna ricordare che la Veneta Stampi costruisce stampi per la lavorazione a freddo della lamiera, progetta in Cad e costruisce macchine speciali per conto di aziende tedesche, Gruppo Volkswagen e Bmw, oltre alla Cometa del Sud in Italia. «La prima importante scadenza - ricorda l'imprenditore - è per fine di agosto, senza che ci sia una prospettiva di proroga e con eventuali penali che sarebbero insopportabili per pensare ad un futuro per l'azienda. Abbiamo la necessità assoluta di portare avanti la prima filiera della lavorazione, ovvero l'ufficio progettazione e lavorazione delle grandi macchine. In tutto si tratta di sei addetti. Al momento non servono gli operai addetti al montaggio, visto che ci sarebbe tecnicamente la possibilità di recuperare. Lo Spisal ha già fatto il sopralluogo e ha trovato adeguato il distanziamento tra un addetto e l'altro». «Egregio Prefetto - scrive Vittorio Furlan nella sua lettera - la nostra attività produttiva consta di studio, progettazione, simulazione per la realizzazione di costruzione di stampi in lamiera ed è sviluppato nel settore dell'automotive, è parzialmente collegata al codice Ateco 71, indicato tra le attività ammesse al prosieguo dell'esercizio - in considerazione delle puntuali consegne di stampi in lamiera che dovremo effettuare ai nostri principali clienti: Volkswagen e Bmw in Germania e Cometa Sud in Italia, pena di penali insostenibili regolamentati dai contratti a suo tempo sottoscritti». «Il protrarsi dell'iniziativa dell'azienda contribuirà a determinare un'esercizio maggiore del patrimonio netto previsto al 31 dicembre 2019 con l'ineluttabile avvio di una procedura concorsuale, e che la parziale attività produttiva comporterà la ripresa del lavoro da parte di un massimo sei unità (su 47 dipendenti) divisi in due turni da tre persone che lavorerebbero in postazioni di lavoro, in completa sicurezza, distanti fra loro circa 30 metri».

Maurizio Marcon

