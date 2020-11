VENEZIA In questi giorni Venessia.com si sta esprimendo attraverso brevi documentari sull'attuale situazione sociale e commerciale di Venezia. Li confeziona Andrea Rizzo. «Siamo tutti fermi e disoccupati - spiega il presidente Matteo Secchi - non ci si può incontrare, o realizzare manifestazioni pubbliche. Così i video ci rendono presenti ed in contatto con i veneziani, mostrando porzioni di attualità. Stiamo preparando un filmato sulla Venezia vuota ed uno più positivo intervistando i titolari di esercizi commerciali che lavorano con i veneziani». L'ultima produzione di Rizzo investiga Burano, isola che resiste e Pronta a ripartire, come racconta il titolo pervaso dalla malinconica colonna sonora di Mission, di Ennio Morricone. Ecco Audrey Di Fruscia, manager di tenuta a vigneto: «Questo 2020 è particolare - commenta - noi ci siamo riorganizzati già da marzo con delle proposte a supporto della riapertura. Ci aspettiamo il turismo europeo a primavera e poi, verso settembre, ottobre, quello internazionale, importante per noi. Con la comunicazione e le giuste proposte penso che riusciremo a fare qualcosa. Siamo ottimisti». «È stato un anno complicato, forse da dimenticare - aggiunge Silvia Guerra, addetta alle vendite di un negozio di merletti - ma sarà sicuramente costruttivo per questa bellissima isola, per riprenderci e rinascere. Un'isola che non si è mai arresa». «Un anno molto duro - osserva Carmelina Palmisano, maestra pasticcera - ma siamo fiduciosi di continuare con i nostri prodotti, sperando che il prossimo anno sia migliore». Una primizia dettata dai tempi, viene presentata dal negoziante di merletti Davide Bressanello: «Ci siamo inventati il ricamo a merletto di un leone di San Marco sopra la mascherina, un articolo che non avremmo mai immaginato di confezionare. Adesso è alla base delle nostre vendite. Speriamo che arrivi questo vaccino e che si possa ripartire». Linda Memo, ristoratrice: «Speriamo che tornino i nostri clienti, anche stranieri, perché quest'anno è stato molto doloroso». Silvia Vianello, guida turistica: «Sono sicura che l'isola saprà ripartire. Burano ha tanto da offrire e non è la stessa senza il mondo che la viene a visitare». Il filmato ha richiamato molti commenti positivi, conclusi dalla melanconica critica di Settimo Cannatella: «Il video é pervaso di tristezza e di impotenza, sembra voler impietosire il mondo; lo vedi una volta e lo vuoi dimenticare».

Tullio Cardona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA