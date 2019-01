CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Venerdì mattina il nuovo dossier per la candidatura Unesco delle colline del prosecco è stato depositato al Ministero delle Politiche agricole.Un funzionario della Regione Veneto ha personalmente recapitato il plico a Roma. Ora l'incartamento sarà visionato e spedito a Parigi entro i primi di febbraio. Per dirla alla francese: les jeux sont faits. «Abbiamo cercato di profondere tutte le energie possibili per riscrivere il documento secondo le indicazioni ricevute da Icomos superando così gli aspetti di criticità rilevati- afferma...