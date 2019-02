Venerdì incontri decisivi con Lega e Fi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LEGA IN ATTESAROVIGO Dopo le consultazioni di ieri, al sindaco Massimo Bergamin resta solo da incontrare i vertici del suo partito, la Lega, e di Forza Italia. Venerdì sarà il giorno decisivo: il coordinatore provinciale forzista Piergiorgio Cortelazzo e il commissario provinciale leghista Fausto Dorio incontreranno il primo cittadino e sarà la vera occasione per capire come poter andare avanti. Cortelazzo, interpellato a inizio settimana, è parso molto contrariato per la scelta del sindaco di sentire solo i capigruppo e non il partito....