Vendite e sponsor per i gioielli di Marca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MAPPATREVISO «L'importante è che i patrimoni immobiliari storici possano tenere le porte aperte ai cittadini. Questo è l'obiettivo. Non è un atto di lesa maestà se la loro valorizzazione viene raggiunta attraverso la collaborazione con i privati. Va però preservata la possibilità, per chi ne ha voglia, di poter godere delle nostre bellezze». E' questa la ricetta di Stefano Marcon. Il presidente della Provincia, oltre che sindaco di Castelfranco, da una parte non innalza inni ai privati e dall'altra nemmeno li condanna. Inquadra un...