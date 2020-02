SAN POLO

La Guardia di Finanza di Venezia ha intercettato ieri, presso il ponte di Rialto, un venditore ambulante di mascherine per la protezione di bocca e naso dal Coranavirus.

Sottoposto a controllo, il soggetto di nazionalità bengalese non è stato in grado di esibire alcuna autorizzazione alla vendita in forma ambulante.

Inoltre, gli articoli offerti erano delle mascherine antipolvere normalmente utilizzate durante i lavori di ristrutturazione e imbiancatura di immobili, di produzione cinese.

Le 40 maschere che aveva al seguito sono state sequestrate e nei confronti del venditore è stato elevato un verbale con pesanti sanzioni amministrative.

Ancora una volta, in pieno centro storico, va detto che questi venditori abusivi hanno mostrato di adattarsi al cambiamento a una velocità impressionante. Se piove hanno l'ombrello o il poncho di plastica, se c'è acqua alta vendono gli stivali e se c'è il coronavirus vengono a Venezia con le mascherine. Dove le abbiano trovate non si sa, visto che sono esaurite nel raggio di cento chilometri. Comunque molti residenti sono indignati per questa situazione. In ogni caso gli accertamenti della Guardia di finanza continueranno anche nei prossimi giorni per cercare di fare pian luce sul fenomeno

