IL PUNTO CRITICO

CORTINA La speranza era di poter riaprire la statale di Alemagna a doppio senso entro ieri sera, a Venas la 51 era stata aperta solo in tarda mattinata a senso unico alternato dopo che una frana aveva invaso parte della carreggiata ancora prima dell'alba, con pesanti disagi al traffico già in difficoltà per il maltempo.

I PROBLEMI

La pioggia ha creato moltissimi problemi in comune di Valle concentrati nella frazione di Venas con la statale allagata all'altezza di Vallesina e la frana che ha interessato la parte alta dell'abitato colpendo un paio di condomini. La sindaca Marianna Hofer fa il punto: «La situazione è critica soprattutto sulla statale all'ingresso dell'abitato di Venas, per chi sale verso nord, il materiale sceso dal versante ha occupato metà carreggiata. Ora si sta verificando con Anas quando potranno liberare la strada, ma non è facile -assicurava nel pomeriggio mentre la pioggia continuava a cadere- la situazione a Venas è difficile in via Giau e lungo la strada che porta al cimitero. State a casa, se avete qualcosa da segnalare fatelo telefonando, ma non mettetevi in viaggio perchè solo in caso di urgenza si può passare». L'appello è quasi un mantra, tutti i sindaci stanno ripetendo lo stesso invito, purtroppo inascoltati. Quanto ai condomini di Venas, interessati dalla colata di fango ed acqua, le famiglie sono state evacuate per sicurezza, «il versante sopra si sta muovendo, lo scenario è molto complesso, devastante», parola di sindaca che ha fatto un sopralluogo con i tecnici e i carabinieri per ipotizzare una riaprire in sicurezza della 51.

L'EVACUAZIONE

A Venas sono state evacuate sei persone, due nuclei familiari; una terza famiglia che stava salendo, per vedere cosa era successo nella casa delle vacanze sentite le pessime notizie, è stata invitata a tornare indietro. Nello specifico si tratta di seconde case raggiunte dai proprietari in vista del lungo ponte dell'Immacolata. La sindaca Hofer ha fatto più verifiche e sopralluoghi, con Anas e Cadore Asfalti anche un vertice per la statale e non smette di ripetere, «state a casa». Se il maltempo non ha dato tregua fra Venas e Cibiana pare essere stato clemente con il resto della vallata.

SUL TERRITORIO

Nessun problema a San Vito: «Siamo stati fortunati -assicura il sindaco Emanuele Caruzzo- ed ora nevica bene dopo la pioggia». Nessun problema nemmeno a Cancia di Borca: «La frana è sotto controllo», ha confermato il sindaco Bortolo Sala consapevole che la sua è una delle frane osservate speciali. A Vodo notte in bianco per monitorare due corsi d'acqua minori che rischiavano di tracimare creando problemi al paese e alla statale: «Grazie a tutti per la collaborazione», dal sindaco Domenico Belfi. Una piccola frana ha invece interrotto la strada per il cimitero di Nebbiù, nessun problema per gli abitanti dell'unica abitazione che la utilizzano, se n'è sincerato l'assessore ai lavori pubblici Stefano Campi, è prevista la rimozione in giornata. Acqua e ancora acqua, allagate anche le gallerie della circonvallazione di Pieve di Cadore, tratto della 51 bis di Alemagna.

Giuditta Bolzonello

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA