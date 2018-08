Velodromo per handbike e l'Appiani con i gradoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OCCASIONEPADOVA Possono gli stadi contribuire alla riqualificazione di una parte del centro cittadino? A Padova sì. In Prato della Valle infatti esiste qualcosa di unico, uno storico stadio per il calcio che ritroverà la forma che aveva nel 1924 con i suoi gradoni e un altrettanto mitico catino chiamato velodromo Monti sul quale il 3 settembre cominceranno i lavori riresinarne la pista e ricavarne in un secondo momento pure una pista di handbike, unica in Italia. E se uniamo queste operazioni al restauro del frontone dell'ex Foro Boario e...