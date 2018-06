Veicoli elettrici: Venezia al top 50 nuove colonnine di ricarica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOSTENIBILITÀMESTRE Venezia diventerà entro qualche mese la città più caricata d'Italia. La Giunta ha approvato ieri mattina la delibera proposta dall'assessore alla Mobilità Renato Boraso grazie alla quale ora il sindaco Luigi Brugnaro andrà a Roma per firmare il Protocollo di intesa con Enel X Mobility Srl (al 100% di Enel X Srl) per la realizzazione di una rete di ricarica urbana costituita da 50 colonnine per veicoli elettrici.È la prima città d'Italia a realizzare un'operazione simile (solo Lucca in Toscana partirà a breve con...