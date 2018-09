Veggiano il più giovane, ad Abano boom di divorzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CURIOSITÁPADOVA Il paese con il maggior numero, in percentuale, di divorziati in Veneto? Abano, con il suo 4,6% di addii eterni. Mentre possono stare tranquille le coppie di Villa del Conte: il loro comune, con l'1,1% di rotture, è il terzo paese della regione con i matrimoni più saldi. Poi c'è Sant'Angelo di Piove di Sacco che al pari di Sant'Ambrogio di Valpolicella - con i suoi ventinove caratteri è il comune con il nome più lungo di quelli in Veneto. Sono solo alcune, queste, delle curiosità che emergono dalla rilevazione...