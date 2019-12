CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Vedo ancora la paura negli occhi di mio figlio». A parlare è Simone, il papà quarantaduenne, del bambino di soli 8 anni che l'altro giorno, nel tardo pomeriggio, a Candiana, è stato rapito per sbaglio da tre nomadi, due dei quali completamente ubriachi. I malviventi hanno cercato di rubare la macchina dell'uomo, senza accorgersi che all'interno c'era ancora il figlio. Il papà si è anche aggrappato alla portiera per tentare di fermarli ed è stato trascinato per oltre un centinaio di metri. Il bandito al volante dell'auto appena rubata,...