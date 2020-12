Vecchio e solo sotto la neve. Anziano impiega ore per rientrare dall'ospedale a casa, nel pieno della grande nevicata. Non sono stati solo gli automobilisti a trovarsi in difficoltà, in questi giorni, anche chi non guida e si affida per gli spostamenti quotidiani ai mezzi pubblici ha avuto le sue gatte da pelare. Un anziano residente di Levego ha impiegato ore per raggiungere la sua abitazione e, alla fine, è stato aiutato da amici di amici che, montate le catene all'auto, hanno prestato soccorso. «Non c'è sufficiente attenzione verso le persone di una certa età, in questo comune commenta indispettita Titti Monteleone -, eppure rappresentano la gran parte della popolazione». È lei, nota in città per il suo impegno politico nell'ala della Destra, a raccontare la vicenda vissuta lunedì in prima persona dalla figlia Milena. «Abbiamo dovuto muovere mari e monti per riuscire a far rientrare questa persona a casa prosegue -, non dovrebbe accadere una cosa simile in un territorio di montagna. Il Comune dovrebbe prevedere un servizio di trasporto per le persone in difficoltà». La riunione in ospedale era alle 12, l'uomo ha raggiunto il nosocomio e poi all'uscita ha trovato ad attenderlo Milena, vicina di casa che di tanto in tanto si presta per dargli una mano. I due hanno atteso per un po' il bus, quindi attorno alle 13 hanno chiamato Monteleone per chiedere una mano, perché cercasse di capire se il servizio era sospeso e se ci fossero alternative. La donna ha chiamato i carabinieri, gli uffici Dolomitibus e gli uffici comunali per avere spiegazioni. Solitamente per Levego ci sono 4 corse al giorno, ma lunedì sono saltate tutte a causa del maltempo. Di taxi disponibili non se ne trovavano e la strada era decisamente troppo lunga per pensare di percorrerla a piedi. «Io avevo la strada di casa bloccata, non potevo aiutarli spiega Monteleone -. In Dolomitibus mi hanno detto che i mezzi non si sarebbero mossi per tutto il giorno perché la situazione era troppo pericolosa. Alla fine un amico di mia figlia ha montato le catene all'auto ed è andato a prenderli. Ma non dovrebbe funzionare così, il pubblico ha il dovere di tutelare le persone più fragili». Ieri l'anziano è tornato nuovamente in ospedale, sempre accompagnato dall'amica, questa volta potendo contare sui mezzi pubblici. Ma per Monteleone è bastato l'episodio di lunedì per dirsi indignata. «Non si può pensare solo ai residenti ricchi del centro storico conclude -, in periferia abitano molti anziani che devono raggiungere l'ospedale o il panificio. Come fanno?».

Alessia Trentin

