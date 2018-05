Vasco Rossi, quarant'anni favolosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOLIGNANO SABBIADORO Vibra lo stadio Teghil quando Vasco sale sul palco: è il boato dei 26mila fan che accolgono lui e l'inizio dello spettacolo, con la versione metal-industrial di Cosa succede in città. Già, cosa succede in città? È tornato il Komandante a travolgere la località balneare con il rock e la sua energia: Ciao a tutti, benvenuti e bentornati!!! saluta lui, che ha scelto Lignano Sabbiadoro per la tappa zero del VascoNonStop 2018, così come l'aveva scelta nel 2016 per il LiveKom2016.Iniziano così più di due ore di un...