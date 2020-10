VASCHE CHIUSE

BELLUNO Il nuovo Dpcm ha dato un forte colpo al mondo dello sport, istituendo la nuova chiusura di palestre, centri fitness e piscine. Una decisione temuta soprattutto nell'arco dell'ultima settimana ma che arriva comunque come una doccia gelata per i gestori delle strutture, i quali nei mesi passati si erano applicati al massimo per garantire il rispetto di regolamenti e norme vigenti: «Sinceramente speravamo che le piscine fossero lasciate fuori dal provvedimento ha commentato Angelo Paganin, che con Ondablu gestisce le strutture di Santa Giustina e Pedavena abbiamo adottato tutte le precauzioni richieste, rendendo i nostri ambienti sanificati e sicuri. Nei giorni scorsi sono stati effettuati oltre 200 controlli in tutte le piscine d'Italia con riscontri positivi, confermando quindi come questi siano tra i posti più sicuri dove fare sport: non si capisce dunque una scelta del genere».

Ondablu si adegua comunque al decreto, e ha di fatto chiuso tutte le proprie strutture e attività a partire da lunedì 26, come comunicato sul proprio sito e profili social. Un provvedimento che colpisce duramente tutti gli addetti ai lavori: «La chiusura mette in ginocchio l'intero sistema ha continuato Paganin dopo la fatica che si era fatta per ripartire questo è un duro colpo per noi e per le società coinvolte». Sulla stessa lunghezza d'onda si trova anche Fabio Gasperin, amministratore della Sportivamente che gestisce impianti del Comune di Belluno come il palasport De Mas, la Spes Arena e la piscina di Lambioi: «Ovviamente ci si adegua alle decisioni prese in questo periodo di crisi nazionale, ma speravamo che in seguito ai controlli ci fosse permesso di rimanere aperti. In settimana ovviamente il timore c'era ma la speranza che i nostri sforzi fossero riconosciuti rimaneva» Sportivamente si era adoperata per rispettare tutte le normative del caso, intervenendo con diverse innovazioni nella gestione della struttura bellunese: «Spiace anche perchè avevamo lavorato moltissimo per rinnovare totalmente spogliatoi e meccanismi di entrata e uscita, oltre ovviamente a misurare temperatura e segnare presenze all'ingresso. Inoltre ha continuato Gasperin avevamo lanciato un nuovo sistema di prenotazione online che ultimamente funzionava molto molto bene, permettendo ai clienti di prenotare da casa il proprio turno in vasca». Nonostante il ligio rispetto di regolamenti da parte di moltissime strutture, ciò non è bastato per permettere alle piscine di rimanere aperte: «È un grosso stop per tutto il mondo dello sport in generale ha concluso Gasperin adesso ovviamente chiuderemo tutto, poi rimarremo in attesa di sviluppi».

Pietro Alpago Novello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

