Vascellari: «Prezzi, no alle speculazioni. Ma il settore ora rischia l'effetto bolla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CENTRALEVapore Acqueo sono le due enormi parole che campeggiano sulle torri ben visibili dalla 51 di Alemagna è qui che si prova a trasformare Vaia in un'opportunità.«La parte più nobile del legno finisce alle segherie per le tavole, la seconda fascia viene utilizzata per bancali e imballaggi, noi ci occupiamo della terza fascia, quella che viene inviata agli impianti come il nostro per fare energia elettrica». A parlare è Mauro Bez della Sicet, presidente della sezione ambiente territorio e energia di Confindustria Belluno Dolomiti....