Varianti, gallerie e ospedali: in arrivo 516 milioni di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DETTAGLIOBELLUNO Se 130 milioni di euro sono riservati al potenziamento delle infrastrutture gli altri andranno alla viabilità con le varianti alla 51 di Alemagna (242 milioni) e all'adeguamento antisismico dell'ospedale di Belluno (35 milioni). Altri 100 milioni andranno per la galleria di Coltrondo e 30 milioni per interventi puntuali alla viabilità.«Abbiamo portato a casa un risultato decisamente importante per tutto il territorio della provincia spiega Gianpaolo Bottacin, assessore regionale con delega alla specificità bellunese ...