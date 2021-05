Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOVENEZIA La buona notizia è arrivata ieri pomeriggio dall'istituto Zoooprofilattico veneto: nel Veneziano non ci sono casi di variante indiana. I tamponi di due cittadini di ritorno dal Bangladesh in attesa di verdetto, infatti, hanno escluso che si tratti del ceppo finito al centro della cronaca negli ultimi giorni. Si tratta sempre di una variante tipica dei paesi del Bangladesh e dell'India, ma appartenente al gruppo due. In...