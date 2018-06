Varchi sull'orlo del blocco Poi ci pensano i no global

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAVENEZIA Circa 75mila arrivi in laguna, tra la sfiorata chiusura dei varchi e un nuovo blitz dei centri sociali. E' iniziato un caldo ponte festivo a Venezia, e non solo per le temperature estive. Giornata da bollino nero quella di ieri, per l'afflusso di visitatori che ha visto tornare le misure di deviazione, o gestione che dir si voglia, già sperimentate il primo maggio. Come la scorsa volta, i lancioni hanno sbarcato i gruppi alle Fondamente Nove invece che in Riva degli Schiavoni, mentre i totem indicativi all'imbocco di Lista...