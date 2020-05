IL CASO

VENEZIA (r.brun) Qualche passeggero in più che sale. Il comandante che blocca il vaporetto, esce dalla cabina e invita quattro a scendere. «Altrimenti chiamo la polizia!» minaccia. Alla fine i volontari si trovano e il mezzo può ripartire. Momenti di tensione, ieri mattina, su un vaporetto dell'Actv della linea uno che, alla fermata di Ca' d'Oro, si era ritrovato troppo carico per le regole anti-covid. Ed ecco l'intervento del comandante, con relativi mugugni e proteste. Scene che rischiano di ripetersi, con l'aumentare di passeggeri e tensioni. Dal 18 maggio non ci sono più i limiti rigidi dei 55 passeggeri per vaporetto, né del metro di distanza. Ora basta non superare il 50% della capienza, che per un vaporetto Actv ha calcolato essere di un centinaio di persone, mentre il metro di distanza può essere superato purché i passeggeri non entrino in contatto faccia a faccia. Quindi tutti dovrebbero guardare nella direzione di marcia. Regole comunque non di facile applicazione, in mezzi dove c'è tanta gente di fretta. E lo si è visto ieri. Lasciato Rialto mercato già carico, il vaporetto ha imbarcato altri passeggeri alla Ca' d'Oro. Stando alle disposizioni di Actv, spetterebbe al marinaio, dotato di un contapersone, bloccare gli ingressi quando si supera la soglia. Forse qualcuno ha fatto il furbo, forse c'è stato un momento di distrazione... Di certo, il vaporetto si è ritrovato bello pieno. E così il comandante ha deciso di non partire. Ha chiesto a quattro passeggeri di scendere: gli ultimi a salire, ma nessuno era disposto a cedere il posto. «Non ero io l'ultimo!». Solo quando quattro anziani, che non erano nemmeno gli ultimi, si sono avviati all'uscita, il vaporetto è ripartito tra il vociare della gente arrabbiata. «Una vergogna!».

«Non si organizza così il trasporto denuncia l'avvocato Emanuele Compagno, che era a bordo del mezzo Se riduci i vaporetti, aumentano i passeggeri e questi sono i risultati. Su quel mezzo ci siamo ritrovati stipati, altro che sicurezza! Un caos».

