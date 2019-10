Vaporetto dirottato e bomba a S. Marco: test anti-terrorismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROVENEZIA Parigi 2024 è ancora lontana, ma l'Olimpiade nella capitale francese, città diventata il bersaglio preferito per gli attentati di matrice islamica, è già finita al centro dell'agenda di sicurezza del governo del presidente Emmanuel Macron. Per questo la direzione della Brigata Fluviale Francese ha alzato il telefono e si è messa in contatto con la questura di Venezia, considerata la massima esperta nel controllo delle acque interne. Una richiesta d'aiuto per farsi mostrare come intervenire in caso di attacco dall'acqua...