Vaporetti, corse modificate e sospese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Sabato e domenica verranno modificati i servizi Actv (con sospensione della navigazione nel tratto P.le Roma-Tre Archi per le linee 4.1/4.2 e nel tratto Riva de Biasio-Tre Archi per le linee 5.1/5.2). In particolare sabato dalle 17 alle 22.30 circa la linea 4.1 avrà da F.te Nove corse limitate a Tre Archi (in sostituzione di Crea) dalle 16.54 a fine servizio. Da P.le Roma e da San Zaccaria servizio regolare. Linea 4.2: Da F.te Nove corse limitate a P.le Roma dalle ore 16.21 alle ore 20.01. Da P.le Roma ultima corsa regolare alle ore...