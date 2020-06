PORTOGRUARO

(t.inf.)Si è svolta ieri la seconda videoconferenza coordinata dal Comune di Portogruaro con le associazioni ludico-sportive e culturali, parrocchie e privati che vorrebbero promuovere i centri estivi. Ben 35 le realtà, che hanno partecipato alla presenza dell'assessore ai Servizi Sociali, Luigi Toffolo. «Le linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per infanzia e adolescenza 0-17 anni elaborate dalla Regione ha detto - hanno fatto molta chiarezza e semplificato le procedure per l'attivazione dei centri estivi. Tra i temi emersi, la questione economica e gli spazi per le attività. Nel primo caso spiega Toffolo il Governo ha stanziato dei fondi ma ancora non sappiamo come verranno distribuiti. Il Comune sta valutando di integrare i contributi con fondi propri. L'altro tema è quello degli spazi: ci siamo detti disponibili ad offrire spazi pubblici, quali scuole o giardini, per organizzare questi servizi. Raccoglieremo le richieste e poi faremo le nostre valutazioni». Tra chi vorrebbe partire ma intravede ancora molti ostacoli c'è l'Asd Rugby Portogruaro. «Il progetto è pronto ma ci sono ancora troppe incognite, soprattutto sulle responsabilità e sui costi. Decideremo nei prossimi giorni» commenta il presidente Valter Calcinotto. Anche la parrocchia di Sant'Andrea, che organizza ogni anno centri estivi a cui partecipano circa 250 bambini, si sta organizzando. «Stiamo distribuendo un questionario per capire quante famiglie sono interessate. Puntiamo a massimo 100 iscritti. Cercheremo di mantenere il più possibile inalterate le tariffe, anche se - spiegano - sarà necessario fare investimenti, non solo per gli igienizzanti ma anche, ad esempio, sui tendoni da installare in giardino per dividere i gruppi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA