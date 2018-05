«Valorizzavano con entusiasmo il territorio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gli amici più colpiti dalla tragedia del 1° maggio sull'Antelao sono gli alpinisti, quelli innamorati della montagna fino a rischiare la propria vita. Scalare verso le cime è un richiamo interiore per chi ha questa passione. Uno dei più esperti nel settore in Cadore è anche Costantino Pinazza, assessore all'ambiente del comune di Domegge, uno dei fondatori dell'associazione Cani sciolti che gestisce la palestra boulder di arrampicata di Domegge, ex membro della protezione civile ed ex presidente del Cai di Domegge. «Va davvero...