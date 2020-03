CHIOGGIA

Un morto e un funerale nel giorno stesso in cui il sindaco, Alessandro Ferro, ha deciso di inasprire le misure per il contenimento dell'epidemia. Proprio ieri, infatti, è deceduto all'ospedale civile di Venezia Delfino Arcolin, 86 anni, primo contagiato del territorio di Chioggia. L'uomo aveva una intensa frequentazione in parrocchia (tombola al giovedì, cena di carità al venerdì...), quindi anche con don Massimo Fasolo, il sacerdote ora in cura a Padova ma in fase di miglioramento. Arcolin, che era a casa da una decina di giorni, a causa di una caduta, era anche cardiopatico e, dopo la febbre che lo aveva colpito, era finito in ospedale, il 26 febbraio, ed era stato scoperto positivo al virus. Lascia la moglie e due figlie. A Ca' Bianca, invece, è stato dato l'ultimo saluto, una benedizione, non un funerale vero a proprio, a Domenico Stevanin, anche lui del 1933, formalmente cavarzerano ma, in realtà, con forti legami sociali nella frazione clodiense. Se ci voleva un monito per chi ancora continua a sottovalutare i pericoli del Covid 19, quella di ieri era la giornata adatta. Del resto la presenza di capannelli di persone, in giro per la città, era stata segnalata al sindaco sia dalle forze dell'ordine che dai cittadini. La polizia locale aveva denunciato una padovana di 44 anni, che era arrivata a Chioggia, a suo dire, per fare shopping, e due anziani chioggiotti che circolavano in bicicletta sul Lungobrenta.

Ieri mattina Ferro ha annunciato le ulteriori misure restrittive, contenute in una ordinanza: chiusura dei cimiteri (eccetto che per ricevimento, inumazione, tumulazione dei feretri alla sola presenza dei parenti stretti); divieto di circolazione e stazionamento dei pedoni sulle piste ciclopedonali, compresa quella del Lusenzo; divieto di accesso al litorale di Sottomarina e Isola Verde e alla diga foranea di Chioggia sud, tranne che per esigenze lavorative. La stretta serve «per agevolare le forze dell'ordine nell'effettuare controlli più incisivi e capillari spiega il sindaco mi auguro, però, che altre situazioni che ci vengono segnalate nel territorio, come quelle dei trasporti pubblici affollati, possano essere risolte subito».

La Giunta comunale ha intanto approvato la delibera per lo slittamento delle prossime scadenze di Tari, Cimp (canone pubblicità) e Cosap (occupazione spazi e aree pubbliche). La rata di marzo della Tari viene rinviata al 31 maggio; stesso rinvio per la Cosap (plateatici) per occupazioni permanenti da pagare in unica soluzione e possibile rateazione, alla fine di maggio, agosto, ottobre e dicembre, per gli importi superiori ai 516 euro; l'imposta di pubblicità (Cimp) oltre i 200 euro potrà essere pagata a rate alla fine di giugno, settembre e dicembre; l'imposta di soggiorno è sospesa fino al 31 maggio.

Diego Degan

