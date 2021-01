VALLE DI CADORE

E' successo attorno alle 17.20. Prima c'erano stati quei segnali che non lasciavano presagire nulla di buono, interruzioni di qualche istante, e poi il buio. Valle di Cadore si è trovata a rivivere situazioni ben note, senza energia non solo nelle case ma anche l'illuminazione pubblica è rimasta al palo. Colpa dell'abbondante nevicata che ieri si è rivelata anche pesante, rispetto all'ultima precipitazione, e i fili troppo carichi non hanno retto. La spiegazione, e le raccomandazioni di stare a casa già fatte in mattinata, è arrivata puntuale dal sindaco Marianna Hofer. «Purtroppo c'era troppa neve sui fili, c'è stato un corto con fiamme e quant'altro. Enel sta intervenendo state tranquilli ma siamo senza luce anche in strada perciò passeggiare sui marciapiedi aperti è difficile. La situazione neve è complicata, non sappiamo più dove metterla, stiamo cercando di aprire con le frese ma ne ha fatta veramente tanta. So che la mancanza di energia causerà dei disagi ma non credo che Enel riuscirà a riparare in tempi rapidi». Un guasto poi riparato in serata. Ma leggendo i bollettini, che promettono un'attenuazione dei fenomeni in serata, gli operai comunali, in piedi che era ancora buio ieri visto che sono usciti dalle 4, si sono concessi due ore di riposo per poi riprendere lo sgombero neve in condizioni migliori sia per il traffico che per la precipitazione. I più assicurano che una nevicata così in Valboite non la si ricordava da tanto tempo, va da se che assicurare strade e marciapiedi puliti è un impegno molto gravoso.

Giuditta Bolzonello

Raffaella Gabrieli

