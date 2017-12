Valentina: «Voglio vedere Sofy»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Valentina non vuole credere che sua figlia sia morta. Non vuole credere che il corpo ritrovato la vigilia di Natale sul Grappa sia quello di Sofiya. «Finché non verranno fatte le analisi, non è cosa certa» afferma la donna che nei giorni scorsi è tornata in Ucraina, a Kiev, dove risiede. «Non potevo stare ancora in Italia, dove mi hanno ospitato dei conoscenti per qualche giorno - spiega Valentina - ma soprattutto volevo tornare qui, a casa, perché Sofiya mi trovasse qualora fosse arrivata. Lo so che può sembrare assurdo, ma io sono...