Valentina, giovane leghista regina delle preferenze batte tutti i big

SACILE Quella di Sacile è stata una partita combattuta su un unico terreno, quello del centrodestra. Dove, per altro, non sono mancate le lotte fratricide tra ex compagni nella giunta dell'ex sindaco guidata da Roberto Ceraolo. A cominciare dallo stesso ex primo cittadino azzurro e la sua ex vice, la leghista Vannia Gava. I due - dopo essersi combattuti per l'intera campagna elettorale - si ritroveranno ora su banchi opposti del Consiglio comunale. Lui - fresco della corsa senza successo alle regionali dove ha raccolto 1664 preferenze -...