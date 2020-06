VALDOBBIADENE

Un rientro in classe dopo mesi di lontananza per prepararsi alla maturità in una modalità che ha sposato, anticipandole, le posizioni del governatore Zaia. È successo ieri mattina all'istituto di ristorazione Dieffe di Valdobbiadene, dove i docenti hanno convocato in aula magna gli studenti degli ultimi anni per la prima lezione fisica di ripasso in vista degli esami. Un modo per preparasi insieme alla tanto attesa prova finale, ma anche un primo assaggio di ritorno alla normalità nel solco della ferma presa di posizione in materia di istruzione assunta ieri dal presidente del Veneto.

LE REGOLE

Un'aula, i (pochi) banchi, una lavagna. Scene di cui ormai si era persa l'abitudine. Seduti, a due metri uno dall'altro, i ragazzi. In divisa e con le mascherine a prendere appunti. In tutto e per tutto una lezione dal vivo, ma all'insegna della sicurezza. Niente plexiglass ma misurazione della temperatura, guanti, igienizzanti, mascherine e areazione delle aule. Così l'istituto Dieffe ha riaperto i battenti dall'inizio di giugno e ieri ha dato appuntamento ai futuri chef e sommelier che a brevissimo dovranno sostenere la maturità. «Il tema scelto quest'anno è il rilancio del made in Italy: gli studenti dovranno cucinare un piatto per i primi turisti che sceglieranno il Veneto dopo il Covid» anticipa il preside Alberto Raffaelli.

A LEZIONE IN CLASSE

«L'ordinanza regionale di metà maggio prevedeva per le scuole professionali delle lezioni in presenza - continua il dirigente -, la formazione a distanza ci ha aiutato ma ci sono professionalità che si sviluppano solo con il saper fare». La norma regionale ha consentito alla scuola di riaprire forte di una sede nuova e ampia, ricavata nell'ex filanda di Valdobbiadene. «Abbiamo convocato per una volta a turno le classi per salutare i ragazzi, chiedere conto dei mesi di lontananza e assegnare i compiti estivi - prosegue Raffaelli -. Gli studenti sono arrivati con divise, mascherine e quaderni portati da casa, accomodandosi poi in piena sicurezza».

DALLA REGIONE

Se un paio di settimane fa da palazzo Balbi erano già arrivate notizie confortanti per gli istituti, ieri Zaia ha rincarato la dose sottolineando la necessità di interpretare le linee guida indicate dal Comitato tecnico per il rientro a scuola. «In primis c'è la sicurezza, ma niente plexiglass e cabine. Non possiamo ingabbiare i ragazzi dopo gli eroici sforzi dimostrati dai docenti in questi mesi. Parliamo dell'età evolutiva e di giovani che rischiano di tornare tra i banchi dopo otto mesi di stop. La nostra filosofia del rientro è rendere le aule vivibili» ha chiarito perentorio il governatore del Veneto.

GLI ESAMI

Scopo della lezione di ieri all'alberghiero di Valdobbiadene era un ripasso prima della prova finale. «L'esame canonico prevede il pranzo completo in gruppo, ma le attuali normative non lo consentono per cui lo abbiamo commutato in una prova pratica individuale» spiega il preside. Per l'occasione sono state realizzate postazioni singole separate dove i ragazzi dovranno cucinare il piatto che secondo loro può rilanciare il made in Italy e ingolosire i turisti. Ai candidati viene infatti richiesto di pensare una pietanza che unisca il meglio del territorio e serva a rilanciare il valore aggiunto di una vacanza sulle colline del prosecco. Durante la mattinata c'è stata anche l'occasione per un ripasso dei principi di sicurezza e sanificazione applicati al lavoro nei locali poiché la maggior parte degli studenti è già impiegata in ristoranti o alberghi. Gli esami inizieranno il 15 giugno. Attesi all'appello 20 studenti di quarta per conseguire il diploma di tecnico e 60 di terza impegnati nella qualifica professionale.

L'APPELLO AL MINISTRO

Il preside Raffaelli insieme i docenti dell'istituto ha preso la palla al balzo per rivolgere un appello al ministro Azzolina: «Ci piacerebbe invitarla sulle colline. Potrebbe rendersi conto che una ripartenza in sicurezza senza sistemi futuristici e complicati è assolutamente possibile»

