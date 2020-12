L'EMERGENZA

AGORDINO Frazioni isolate, cavi elettrici finiti a terra con conseguenti blackout, scialpinisti sprovveduti incrodati causa cumuli neve. Questi e altri ancora gli ingredienti del menu maltempo di ieri in Agordino, soprattutto nella parte alta. Ore estenuanti e di preoccupazione quelle vissute da sindaci e collaboratori, forze dell'ordine e volontari di protezione civile. E le previsioni per oggi non fanno sperare in meglio. Con un rischio slavine che conferma la sua massima pericolosità: 5 su 5.

QUI LIVINALLONGO

«Giornata da dimenticare - spiega il sindaco di Livinallongo del Col di Lana, Leandro Grones - tre frazioni isolate a causa della caduta di valanghe sulle strade di accesso. Castello, Davedino e Larzonei (poco più di una ventina di abitanti). Ma di fatto tutti i paesi in quota sono isolati, a monte potrebbe esserci di tutto: solo domani mattina (oggi) riusciremo a capire lo stato delle cose. I nostri dipendenti, con più mezzi comunali, sono in giro dalle 2 del mattino per liberare e mettere in sicurezza vie di comunicazione. Nel frattempo sono caduti, sotto il peso della neve bagnata, due cavi della linea elettrica Caprile-Corvara: uno dell'alta tensione ad Alfauro e uno della media a Ornella. Con le conseguenze del caso, soprattutto per la Val Badia, che si è ritrovata alimentata solo dal collegamento con Bolzano». E a proposito di corrente, blackout ieri a Falcade, in zona Molino, per gran parte della mattinata. Ma energia alterna anche in molti altri paesi (Arabba, Alleghe, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore), con numerosi disagi per i privati e soprattutto per le attività commerciali.

QUI ROCCA PIETORE

Tanta neve anche a Rocca Pietore, prima della conversione in pioggia che ha ridotto i volumi. «In tarda mattinata - spiega il primo cittadino Andrea De Bernardin - avevamo 70 centimetri nelle frazioni di Sottoguda e Laste, una trentina a Rocca capoluogo e una ventina a Masarè. Situazione pessima sulla strada per Caracoi Cimai chiusa con un'ordinanza sino alla fine dell'emergenza. Ma in generale un po' tutte le strade risultavano difficilmente percorribili. Tant'è che abbiamo attivato ditte private in supporto ai nostri mezzi; esse hanno iniziato a lavorare nel pomeriggio». Il sindaco non risparmia una frecciata ai turisti della domenica: «Sono consapevole che la gente alla fine fa quello che vuole, ma esorto tutti a stare il più possibile fermi. Muoversi in queste situazioni è una pessima idea. Ci sono brillanti sci alpinisti che scelgono zone pericolosissime per le loro escursioni: peccato che poi bisogna andare a prenderli».

QUI PASSO GIAU

E così è successo tra Colle Santa Lucia e Selva di Cadore, in zona passo Giau, dove tre amici trentini hanno improvvisato una gita all'insegna dello sci alpinismo. Muniti di pelli hanno in parte risalito il monte Pore per poi, però, ritrovarsi in un mare di neve fresca, tra l'altro con un velo di nebbia, e hanno perso l'orientamento. Fortunatamente le linee telefoniche funzionavano e sono riusciti a mettersi in contatto con il quarto della compagnia - la compagna di uno dei tre - che aveva preferito attenderli in paese. La donna ha iniziato ad avviare i soccorsi finché, qualche minuto dopo, il marito l'ha richiamata dicendole che il gruppo era riuscito a ritrovare la strada. Una grossa paura scampata, ma nel frattempo la macchina dei soccorsi era pronta per partire.

L'APPELLO

L'appello a limitare al minimo indispensabile i propri movimenti arriva da tutti i municipi. Ma anche dall'assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin che invita i turisti a evitare la montagna per qualche giorno. I passi dolomitici agordini, così come quelli dell'intera provincia, resteranno chiusi. E non è esclusa la possibilità di evacuare altre frazioni, così come avvenuto a Canacede di San Tomaso.

Raffaella Gabrieli

