Valanga in Tofana, allarme per un disperso: si era spostato

Paura ieri attorno alle 13.20, quando è scattato l'allarme per una valanga del fronte di 60 metri in Tofana. Da quanto si è appreso la grande quantità di neve si sarebbe staccata «probabilmente in forma spontanea proprio sotto il bordo della pista Tofanin», come spiega il Soccorso alpino in una nota diffusa ieri. Il 118 era stato allertato con il timore che potesse essere rimasta coinvolta una persona, che contemporaneamente mancava all'appello. Per questo sono scattati tempestivamente i soccorsi. Purtroppo l'elicottero di Pieve di Cadore...