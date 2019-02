CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VAL DI ZOLDOTroppa neve: scuole chiuse anche in Val di Zoldo, oggi. I 30 centimetri caduti ieri hanno mandato in tilt il traffico, bloccato corriere, imposto l'intervento della Protezione civile e la chiusura, per la giornata di oggi, delle scuole medie ed elementari della Valle. E' stato un pomeriggio concitato, quello di ieri, per l'intera vallata. Il sindaco Camillo De Pellegrin, in prima linea accanto agli uomini della Protezione civile e ai carabinieri forestali, ha diretto e organizzato le forze in campo perché, nel pomeriggio, si è...