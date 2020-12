LA RIPARTENZA

VAL DI ZOLDO La Val di Zoldo rialza la testa. E lo fa con tutta la forza di cui è capace, anche se i problemi permangono. Sul tavolo sono tanti i dossier aperti in questi giorni. Fra gli altri, dopo che i due unici medici di famiglia si sono ammalati, è balzata alla cronaca la situazione medico-sanitaria della valle. Dopo che Maria Antonia Cassol e Angelo Santin, marito e moglie, alla fine della scorsa settimana hanno scoperto di essere positivi al Covid, hanno cercato un sostituto che è entrato in servizio da martedì, ma già la giornata di lunedì era stata coperta temporaneamente da un altro medico. «Noi della Medicina di gruppo che lavoriamo fra Zoldo e Longarone siamo un'equipe che sta lavorando e funzionando bene riferisce dall'isolamento la dottoressa Cassol naturalmente non possiamo avere un rapporto diretto con i pazienti, ma abbiamo avuto l'autorizzazione dall'Ulss di lavorare in smart working da casa». E le giornate cominciano al mattino presto per concludersi a sera: ricette, tracciamento, impegnative online; insomma tutto il lavoro burocratico fatto al computer e al telefono. Una parte che i due medici sono stati in grado di seguire anche quando la valle era rimasta senza linea internet, perché avevano attivata una linea fai da te con cui spedivano ricette ed impegnative.

SERVIZIO GARANTITO

«Il nostro gruppo ha quattro linee telefoniche e se capita che qualcuno trovi occupato è perché non c'è personale a sufficienza per rispondere». Ma siccome le linee sono spesso intasate, squillano continuamente anche i cellulari dei due medici che sono in contatto costante con la giovane medico che li sostituisce: «Maria Venturini, questo il nome del medico in servizio in questi giorni, è bravissima e disponibilissima, è presente in ambulatorio e fa le visite domiciliari. Possiamo dire che la situazione è sotto controllo: lei lavora in ambulatorio e sul territorio, noi da casa rimanendo in contatto con lei». Da questo punto di vista la copertura della valle si completa con il servizio garantito dalle infermiere e dalle segretarie cui è stata anche aumentato l'orario di lavoro.

L'ISOLAMENTO

Fra le fragilità vi naturalmente quella rappresentata dalla viabilità. La ex strada statale, ora provinciale 251 che collega la valle con Longarone, rimarrà chiusa ancora per un po'. Così su facebook il sindaco Camillo De Pellegrin: «Veneto Strade lavora con massimo impegno per riaprire al più presto la viabilità. A breve sapremo con certezza se il 24 dicembre potremo transitare nuovamente». Ma se così fosse, sarà solo ad una corsia, perché per la riapertura di tutta la carreggiata, ora sparita sotto la frana, bisognerà aspettare almeno un altro mese. Una fragilità che sta compromettendo la vita della valle e dei suoi abitanti. Il cordone che lega Zoldo con Longarone e ciò che dopo il paese del Vajont si incontra è strettissimo. Ma vale anche al contrario: per lavoro sono tantissime le persone che dalla montagna scendono, tante quelle che fanno il percorso inverso. E solo la chiusura delle scuole ha impedito che gli studenti zoldani che frequentano Istituti del capoluogo perdessero 20 giorni di lezione, anche se la didattica a distanza non ha fatto i conti con la frana che ha tranciato i cavi di internet, telefono e corrente elettrica.

STOP PACCHI E RIFIUTI

E mentre Ecomont annuncia che in questi giorni è sospeso il servizio di raccolta rifiuti, il corriere Bartolini ha fatto sapere che non consegnerà i pacchi. Per il primo disservizio, che è in capo all'Unione Montana, la soluzione dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Per il secondo, che invece si affida ad un corriere privato, bisognerà aspettare il mese di gennaio, a meno che l'indignazione dei valligiani non produca qualche effetto. Ieri intanto sulla situazione della Val di Zoldo si sono accese anche le telecamere del Tg regionale. E forse servirebbe davvero un po' di luce. Purché non episodica. RB

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA