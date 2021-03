VAL DI ZOLDO

Nel silenzio delle 11 in Valle due scoppi, materiale che frana e poi ancora il silenzio. Operazione compiuta, ieri mattina lungo il fronte della frana di San Giovanni, proprio a ridosso della galleria lato Zoldo. I massi sono stati fatti brillare in due diversi lanci, la provinciale 251 è stata chiusa al traffico per mezz'ora e poi a operazione completata tutto è tornato alla normalità. Ma non è finita.

L'OBIETTIVO

L'esplosione serviva solo a frantumare i massi più pericolanti, il fronte della frana continua a essere instabile e sul posto ci sono da giorni squadre al lavoro. L'obiettivo però oggi è fissato e guarda alla prima metà di aprile, per allora l'amministrazione spera di poter riaprire definitivamente a doppio senso di marcia il tratto. Oggi è a senso unico alternato regolato da semaforo dopo la seconda frana, quella del 7 gennaio seguita allo smottamento dei primi di dicembre. «L'intervento di messa in sicurezza del fronte viene realizzato in parte da Veneto Strade e in parte dai Servizi forestali, ovvero dalla Regione spiega il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin -. Da diverse settimane le squadre stanno lavorando lungo tutto il versante, per regolare il flusso delle acque che scendono e sopratutto per installare reti di contenimento del materiale fine, perché in quel punto non cadono massi grandi».

LA PULIZIA

I Servizi forestali si stanno occupando della sistemazione della nicchia di frana, della stabilizzazione del fronte e della pulizia di tutto il canale dagli alberi. In contemporanea il Consorzio Triveneto Rocciatori Fonzaso è impegnato nell'installazione delle reti e responsabile delle esplosioni di ieri mattina. Il passaggio finale sarà la collocazione a bordo strada di grandi gabbioni con sassi per contenere i detriti. Il lavoro da fare è parecchio, ma sembra che si stia procedendo di gran lena, complici anche le giornate di sole. Certo, chiudere il capitolo San Giovanni non significa poter tirare un completo sospiro di sollievo perché i problemi lungo la 251 sono parecchi.

L'ALTRO FRONTE

Primo tra tutti quello più a Valle, la frana di Solagnot. L'ultimo movimento importante di quel fronte risale al 5 dicembre. Lì sono attesi interventi maggiori. Ma a preoccupare De Pellegrin ora è il passaggio dei mezzi pesanti. La provinciale è chiusa ai mezzi sopra le 24 tonnellate, ma in paese ci sono asfaltature da portare avanti e lo smottamento di San Giovanni richiede l'arrivo di pesanti tir. «Le ditte hanno iniziato a telefonare in Comune preoccupate, perché il giro lungo per Passo Staulanza richiede costi insostenibili spiega il primo cittadino -. Cercheremo di aprire al passaggio di pochi camion, oltre ai cantieri pubblici ci sono anche opere di privati in partenza e deve essere assicurato l'arrivo degli operai e dei materiali. Il rischio è quello di subire un altro danno economico e non ce lo possiamo assolutamente permettere».

