VAL DI ZOLDOLa risorsa idrica. La gestione dei reflui. Il punto interrogativo sulle condizioni meteo del futuro. I rifugisti delle Dolomiti si ritrovano per fare la quadra. Dal marketing alla gestione dei piccoli eventi e incidenti quotidani, gli oste dell'alta quota hanno condiviso una due giorni di confronto e idee con la Fondazione Dolomiti Unesco. Perché Vaia e il meteo che fa le bizze non fiaccano l'amore di queste persone per le montagne e il senso di ospitalità che danno e vogliono continuare ad assicurare alle migliaia di turisti che...