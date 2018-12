Val da Rio, bonifica al via così il terminal raddoppia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIOGGIAAl via la bonifica dell'ex discarica di Val da Rio: il porto di Chioggia raddoppia e sogna in grande. Storico il risultato ufficializzato ieri mattina nella sede di Aspo (l'azienda speciale che gestisce il porto di Chioggia) con la firma del contratto d'appalto tra la stessa Aspo e Herambiente, la società che si occuperà del mastodontico intervento di bonifica. Bastano alcune cifre per rendersi conto dell'importanza strategica di quanto verrà fatto nei terreni che un tempo erano occupati dalla discarica: 35 milioni investiti (32,5...