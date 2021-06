Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VAL CORDEVOLEAGORDINO Per il treno via valle del Cordevole promozione a metà. «Nei nostri confronti non c'è stata alcuna bocciatura. Anzi. Buoni apprezzamenti nei confronti del progetto e una porta aperta, dimenticando Cortina, verso la tratta Belluno-Agordo. E anche, magari in un secondo momento, per quella tra Agordo e Caprile. Una linea ferroviaria, quindi, per gli agordini e i nostri ospiti: siamo moderatamente soddisfatti». A parlare...